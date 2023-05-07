شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "استثمار النواب" الأردنى: مصر لديها تجربة نجاح رائدة فى جذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال النبر في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مؤتمر الاقتصاد الوطني بالأردن، إن مصر وخلال السنوات الأخيرة تتمتع بفرص استثمارية كبيرة ولديها من البنية التحتية التي تم تشيدها مؤخرا ما يجعلها قبلة للمستثمرين الأجانب في مختلف المجالات والقطاعات .

وأضاف أن مصر ورغم الظروف الاقتصادية الحالية العالمية ومصر جزء منها كما الأردن، إلا أن ظروف جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر كبيرة جدا وتمتلك مقومات نجاح أي مشروع استثماري، مؤكدا أن البيئة الاستثمارية تتأثر طبيعيا بالأجواء العالمية الاقتصادية ولكن مصر الأجواء بها محفزة جدا لمزيد من الاستثمارات .

وأشار إلى أن مصر لديها تجربة الاستثمار الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص تعد من أفضل هذه التجارب في المنطقة، مؤكدا أن مثل هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص موجودة في العالم ونسعى حاليا لتنفيذها في الأردن في عدد من القطاعات والمطارات مثال لذلك.

ولفت النبر إلى أن هناك تعاونا مصريا أردنيا في قطاع التشريعات وخصوصا في مجال الاستثمار، منوها إلى أن هناك زيارات متبادلة بين البرلمانيين الأردنيين والمصريين بشكل مستمر ومتطور من أجل تفعيل كل مقومات نجاح التعاون الاقتصادي وغيره.

وشدد على ضرورة تفعيل المزيد من قنوات التواصل والاتصالات بين البرلمان المصري والأردني بحكم العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين، مؤكدا أن قيادة البلدين حريصان دائما على التواصل والمزيد من تقوية العلاقات في كافة المجالات.

وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني أن التعاون المصري الأردني العراقي نموذجا يحتذى به، في إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح الدول الثلاث، مؤكدا أن القاهرة وعمان وبغداد لديهم مقومات النجاح الاقتصادي في كافة المجالات.

واعتبر أن اللجنة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية مثال قوي ومتجانس للعلاقات العربية العربية في القطاع الاقتصادي والصناعي، مؤكدا أن اللجنة الثلاثية في تواصل مستمر ومجلس النواب أيضا في الدول الثلاث تعمل على إصدار التشريعات المكملة لهذا التعاون.

ووصف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والأردن والإمارات والبحرين بالفريد والمتميز والقائم على الشراكة الاستراتيجية بين البلدان الأربع، مؤكدا أن حجم الاستثمارات الناتجة عن هذا التعاون كبير للغاية بما يخدم شعوب المنطقة وليس الدول الأربعة فقط.

وحول رؤية التحديث وقانون البيئة الاستثمارية في الأردن، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، إن رؤية التحديث الاقتصاد الأردني مدتها 10 سنوات مر منها ستة أشهر فقط، مؤكدا أن النتائج مبشرة ونعمل على المزيد تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وتابع أن رؤية التحديث الاقتصادي بالأردن مستمرة ويجب أن تكون عابرة للحكومات، مؤكدا أنها ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في الأردن.