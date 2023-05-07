شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام الدراسى الحالى، انتظام اللجان، وعمل سيستم الامتحان الإلكترونى بشكل جيد دون مشكلات تقنية كبيرة فى كثير من لجان الاختبارات، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات وفق الجداول المعتمدة من المدارس والإدارات التعليمية.

وأكدت المدارس أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.