شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مشروع سكنى متكامل يضم 256 وحدة لمواطنى قرية الديسمى متضررى السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد مراحل العمل والتجهيزات النهائية بمشروع الديسمي المتكامل وهو أحد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرض لها عدد من قرى مركز ومدينة الصف، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يضم مجمعا سكنيا حضاريا وموقفا لسيارات السرفيس ومدرسة لكافة المراحل الدراسية وسوقا حضاريا ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحي وحظائر لتربية المواشي.

بدأت جولة اللواء أحمد راشد بتفقد مشروع مجمع مساكن الديسمي المقام بطراز حضاري والذي تم إنشاءه لمتضررى السيول، مشيراً أن المشروع مقام علي مساحة 28 فدان ويضم عدد 32 عمارة سكنية على مسطح 260 م2 للعمارة الواحدة و تتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور علي عدد 2 شقه سكنية بمساحة 120م2 للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وعاين المحافظ أحد الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي التي قد تضررت منازلهم جراء أزمة السيول وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وذلك ضمن برنامج تطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار محافظ الجيزة بأنه سيتم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة إلي جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل علي ري المسطحات الخضراء.

وأوضح محافظ الجيزة انه تم تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير واقامه كافه الإحتياجات المعيشية لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم، لافتا أن المشروع راعى إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.

وأكد راشد أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية لمدرسة الديسمي علي مساحة 3600م2 وسوف تضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافه المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الاطفال إلي مرحلة الثانوية العامة.

وأوضح محافظ الجيزة ان تم مراعاة كافه المعايير الواجبة لتوفير مجتمع عمراني متكامل للمواطنين، مشيراً انه جاري إنشاء السوق الحضاري علي مساحة 1200م2 بتكلفة 5 مليون جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي ويضم مبني إداري وعدد 18 محل كمرحلة أولي بنسبة تنفيذ 70%.

وتفقد المحافظ موقف الديسمي الحضاري الجاري تنفيذه علي مساحة 2400م2 بتكلفة 2 مليون جنيه، مؤكداً أن سيتم مراعاة دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني القرية مشيراً انه تم تنفيذ ٩٠% من الاعمال الإنشائية للموقف، مؤكداً أنه يسع إلي ١٦ سيارة سرفيس لخدمة أهالي الديسمي ومزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه والانارة اللازمة و بوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه.

وكلف محافظ الجيزة بإنهاء التجارب الاولية اللازمه لبدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي للقرية بطاقة 200م3 الى جانب خزان الري البالغ سعته 250م3 وخزانات مياه الشرب ووسائل الحماية المدنية بسعة 750م3 لخدمة المشروع.

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، مشدداً على توفير شركة نظافة وصناديق القمامة اللازمة للحفاظ علي الحالة العامة للنظافة والصورة الحضارية للمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وعلي عبد الله رئيس مركز الصف ومحمود فؤاد رئيس مركز أطفيح وسامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.