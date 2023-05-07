شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل مقر الجامعة العربية لترأس مجلسها على المستوى الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، وزير الخارجية سامح شكرى، إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لترأس الدورة الطارئة لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى، والتي ستنعقد اليوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية.

ويناقش المجلس التطورات الاخيرة في كلا من سوريا والسودان.

جدير بالذكر أن اجتماعا عقدته دول مجلس التعاون الخليجي في جدة في منتصف أبريل 2023 وشاركت فيه مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث اتفق الوزراء في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.

وعقب الاجتماع بأيام زار وزير الخارجية السعودي دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء الأزمة في سوريا قبل 12 عاما.، علما أن جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا لديها في نوفمبر 2011.