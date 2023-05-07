شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بالعملات الأجنبية المقلدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بالعملات الأجنبية المقلدة؟"، أيد غالبية القراء شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بالعملات الأجنبية المقلدة. وأيد 88% من القراء شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بالعملات الأجنبية المقلدة، بينما عارض 12% من القراء موضوع الاستطلاع.

الاستطلاع

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