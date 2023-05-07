شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم بضرورة الإخطار حال ولادة حيوانات خطرة لإصدار شهادة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني "وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ويهدف إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصرى مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

وأكد مشروع القانون أنه في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة

وتناول الفصل الثالث، اقتناء الكلاب حيث حظرت نصوصه حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى وتضمنت إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد الكلاب المرخص بحيازتها وتسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقما مسلسلا تثبت في رقبته وفي حالة فقدها يسلم لوحة جديدة مقابل أداء تكلفتها، وأوجبت تكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها مع عدم جواز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عاما.