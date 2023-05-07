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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب صفوف النقل يؤدون امتحانات نهاية العام.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت المدارس إلى أنه يتم توفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان، كما أن أسئلة الامتحانات جاءت مطابقة للمواصفات الفنية مع استثناء الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن الأسئلة من المنهج الدراسى وتخاطب الفهم ونواتج التعلم ومتدرجة من حيث الصعوبة.
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش بامتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها مايو الجارى، ومنع دخول أى أجهزة محمول داخل لجان السير لمنع تصوير الأسئلة والأجوبة، مع تطبيق القانون على اى مخالفات تحدث أثناء سير الامتحانات.
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