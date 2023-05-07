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طلاب صفوف النقل يؤدون امتحانات نهاية العام.. صور

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القاهرة - سامية سيد - لليوم الثاني على التوالي يؤدى طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وأيضا الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات نهاية العام الدراسى، حيث وجهت المدارس الطلاب، بقراءة ورقة الأسئلة بعناية قبل الإجابة والحفاظ على وقت الامتحان والتأكد  من جميع الإجابات قبل انتهاء وقت الامتحان.

 

 

وأشارت المدارس إلى أنه يتم توفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان، كما أن أسئلة الامتحانات جاءت مطابقة للمواصفات الفنية مع استثناء الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن الأسئلة من المنهج الدراسى وتخاطب الفهم ونواتج التعلم ومتدرجة من حيث الصعوبة.

 

 

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش بامتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها مايو الجارى، ومنع دخول أى أجهزة محمول داخل لجان السير لمنع تصوير الأسئلة والأجوبة، مع تطبيق القانون على اى مخالفات تحدث أثناء سير الامتحانات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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