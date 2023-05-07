شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل الدائم لـ"الرى" يبحث التعاون مع وزارة الموارد المائية العراقية والان مع تفاصيل الخبر
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والذي شهد زخما كبيرا خلال الفترة الماضية بما يخدم قطاع الموارد المائية والرى، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، كما تم مناقشة سبل التعامل مع ورد النيل.
ووجه صالح الدعوة للمهندس عون ذياب وزير الموارد المائية العراقي للمشاركة فى "إسبوع القاهرة السادس للمياه" والمزمع عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم.
واستعرض الجانب العراقي ما تقوم به وزارة الموارد المائية العراقية من مجهودات في العديد من المجالات مثل إستعادة التوزان البيئي بمنطقة الأهوار ، واستخدام للمياه الجوفية ، ومكافحة ورد النيل بالطرق الميكانيكية ، وإزالة التعديات وغيرها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز