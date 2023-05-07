شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل الدائم لـ"الرى" يبحث التعاون مع وزارة الموارد المائية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس محمد صالح الوكيل الدائم لوزارة الرى المهندس حسين عبد الأمير بكه الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات "مؤتمر بغداد الدولى الثالث للمياه"، بحضور الدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفنى لوزير الرى ، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية العراقية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والذي شهد زخما كبيرا خلال الفترة الماضية بما يخدم قطاع الموارد المائية والرى، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، كما تم مناقشة سبل التعامل مع ورد النيل.

واستعرض المهندس صالح الموقف المائي فى مصر، وجهود الدولة المصرية في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومشروعات الصرف المغطي والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وإمكانات مصر المتميزة فى مجال التدريب.

ووجه صالح الدعوة للمهندس عون ذياب وزير الموارد المائية العراقي للمشاركة فى "إسبوع القاهرة السادس للمياه" والمزمع عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم.

واستعرض الجانب العراقي ما تقوم به وزارة الموارد المائية العراقية من مجهودات في العديد من المجالات مثل إستعادة التوزان البيئي بمنطقة الأهوار ، واستخدام للمياه الجوفية ، ومكافحة ورد النيل بالطرق الميكانيكية ، وإزالة التعديات وغيرها.