شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع سفير أستراليا التعاون فى مجالات معالجة وتحلية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة لتعزيز التعاون مع الجانب الأسترالى في مجال الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتشابهة التي تواجه البلدين في مجال المياه.

وتم التباحث خلال اللقاء حول قضايا التغير المناخى وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التى تواجه ظواهر مناخية متطرفة، وأيضا أستراليا التى واجهت حرائق الغابات التى اجتاحتها منذ عدة أعوام.

وأشار سويلم إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تُسهم في تحقيق هذا الهدف ، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية ، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت .

واستعرض سويلم الجهود الكبيرة التي قامت بها مصر بنجاح خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال إطلاق مبادرة "التكيف في قطاع المياه" ، وتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال ، حيث توجه بالدعوة للجانب الأسترالى لدعم المبادرة الدولية للتكيف التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى .

وأعرب سويلم عن رغبة الوزارة فى التعاون مع أستراليا في مجالات تحلية و معالجة المياه وتحسين أنظمة وقياسات توزيع المياه ، وتقييم المنشآت الهيدروليكية وإعادة تأهيلها ، وتدريب وبناء قدرات العاملين في مجال المياه من خلال توفير دورات تدريبية أو منح ما بعد التخرج في الجامعات الأسترالية .