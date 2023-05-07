شكرا لقرائتكم خبر عن جيولوجى: متحف وادى الحيتان يضم 195 قطعة تحكي تطور الحياة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الجليل هويدى أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الأزهر، أن محمية وادى الحيتان، تمتلك تاريخا مميزا فى علم الحفريات الموجودة، حيث تعد أكبر منجم للحفريات الفقارية على مستوى العالم، وأنه تم استخراج حوالى 130 نوعا من الحفريات، التى تضم بداية من الأسماك وصولاً إلى القرد المصري، أول كائن يحمل صفات بشرية فى المملكة الحيوانية.

وأوضح هويدى فى تصريحات خاصة، كيفية تكوين البقايا والحفريات فى مناطق المحميات، قائلا:" أن نسبة البقايا الموجودة فى أى منطقة أو فترة زمنية تتراوح ما بين 2,5% و13% فقط، و أن محمية وادى الحيتان، كانت جزءا من البحر المتوسط، منذ مايقرب من 40 مليون سنة، وهو الأمر الذى جعلها غنية بالحفريات النادرة، بالإضافة إلى هياكل الكثير من الحيوانات والأسماك الأخرى كالقروش والأسماك العظمية، وايضلةعروس البحر والدرافيل‏ والسلاحف والثعابين البحرية وفصيلة "الباسيلو سورس" و يصل طولها إلى حوالى 22 متراً.

وأشار هويدى متحف وادى الحيتان يضم 195 قطعة، كلا منها تحكي تطور الحياة البحرية في المنطقة، التي يعود تاريخها إلى ملايين السنين، حيث تضم منطقة وادي الحيتان كنوزاً فريدة من الحفريات يعود تاريخها إلى ملايين السنين، وتم تصنيفها عام 2005 كمنطقة تراث عالمي، وأعلنتها اليونيسكو كأفضل منطقة للتراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.