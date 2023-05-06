شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التنفيذ المُحكم لمشروع "مستقبل مصر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التنفيذ المُحكم لمشروع "مستقبل مصر" واستيعابه لمسار التنمية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "مايك تيرنر" رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"جون ديروشر" القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.
وصول أولى شحنات "جريفولز إيجيبت" إلى إسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر كأدوية حيوية مشتقة من البلازما
استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، وفى إطار التعاون الوثيق بين "شركة جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية و"شركة جريفولز الإسبانية" الرائدة بمجال مشتقات البلازما.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، انتظام طلاب صفوف النقل داخل اللجان، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم السبت، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي انطلقت في 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.
شهد سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم هبوطا بحوالى 80 جنيها ليسجل 20920 جنيها، ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر، وسجل جرام 21 سعر 2615 جنيها.
حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على حضور جنازة هاني مصطفى نجم الأهلي التي تم تشييعها اليوم، السبت، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز