شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتوجه إلى واشنطن للمشاركة بمؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لحضور مؤتمر المناخ الذى سينعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن فى الفترة من 8 - 10 مايو الجارى، بدعوة من وزير الزراعة الأمريكى توماس فيلساك .
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر المبادرة الامارتية الامريكية حول الابتكار الزراعى كما يناقش عدد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بالمناخ والتاثيرات المناخية العالمية التى يواجهها العالم .
ويشارك القصير في الجلسة الافتتاحية وعدد من الجلسات الحوارية التي تتناول قضايا تتعلق بتوجهات الدول وخططها في مجابهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية على هامش المؤتمر سوف يعقد القصير مباحثات ثنائية مع المسؤولين والمشاركين في المؤتمر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز