"كونُها" حملة توعوية من طالبات بكلية الإعلام عن تأثير تغيرات المناخ على المرأة

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة طالبات بكلية الإعلام -شعبة اللغة الإنجليزية- بجامعة القاهرة حملة توعوية لمشروع التخرج باسم "كونُها"، وهى حملة هدفها نشر الوعى عن تأثير التغيرات المناخية على المرأة، وشعار الحملة "مؤنثنا سالم بمناخنا الآمن".

وأوضح الطالبات أن ذلك استنادًا على الأبحاث التى نشرتها الأمم المتحدة والتى تنص على تأثر المرأة أكثر من الرجل بالتغيرات المناخية مما يؤدى إلى التأثير على صحتها وحياتها بكل جوانبها.

واهتم الطالبات بموضوع هذه الحملة، تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27، ولاهتمام الهيئات المصرية المختصة بقضايا الجنس والمناخ معًا، ولإطلاق العديد من المبادرات المهتمة بهذه القضية.

وحازت الحملة على اهتمام الوزارات والهيئات المختلفة، فحصلت الحملة على الرعاية الشرفية من كلٍ من وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة.

الطالبات المشاركات فى هذه الحملة: