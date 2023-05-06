مصر تشارك بمؤتمر العمل الدولى فى جنيف.. 5 يونيو المقبل

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر بوفدها الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" فى مؤتمر العمل الدولى خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل، المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المنتحدة بجنيف السويسرية.

ويعرض الوفد المصرى على الوفود المشاركة كافة السياسيات المصرية فى قضايا العمل ،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

كما من المقرر أن يلتقى حسن شحاتة وزير القوى القوى العاملة برؤساء الوفود المشاركة ،ومدير عام منظمة العمل الدولية،كما يشارك فى إجتماع المجموعة العربية ،للتنسيق العربى فى المؤتمر فى القضايا المشتركة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة بنود منها :مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية،وتقرير عن أوضاع عمال الأراضى العربية المحتلة،وتقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين ،والحماية الإجتماعية للعمال ،و سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.

كان قد أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن عدم إدراج مصر ضمن القائمة الطويلة للملاحظات والتى صدرت اليوم الجمعة عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأوضح الوزير شحاتة أن غياب مصر عن "القائمة الطويلة" التى تضم هذا العام 40 دولة حول العالم ،يعنى عدم وجودها فى "القائمة القصيرة" المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء فى ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111 ،والمنعقده فى جنيف مطلع يونيه المُقبل بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من حكومات وممثلى أصحاب الأعمال والعمال" لـ 187 دولة عضو فى المنظمة.