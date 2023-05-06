شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التطبيقيين تُعيد تشكيل هيئة مكتبها.. ومحمد سمير أمينا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للتطبيقيين، اجتماع، اليوم السبت، حيث أدى المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين القسم أمام المجلس الاعلى للنقابة بعد نجاحه فى الانتخابات على منصب النقيب العام، والتى اجريت يوم 15 أبريل 2023 .

وفى نفس الجلسة تم تشكيل هيئة المكتب بالتصويت من خلال أعضاء المجلس الأعلى للنقابة والتى اسفرت عن التالي : منصب الأمين العام الإخصائى محمد سمير نقيب المحلة ، والوكلاء ، هم:

1- الإخصائي محمود عبدالمولى نقيب اسوان.

2- الإخصائي محسن مراد نقيب شبرا

3- منصب أمين الصندوق الإخصائي كمال خضراوى نقيب أسيوط

4- منصب الأمين العام المساعد الإخصائى صالح حسن نقيب الإسماعيلية .

5- منصب أمين الصندوق المساعد الإخصائى حسن عيسى نقيب حلوان.

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات مقعد النقيب العام للتطبقيين، فوز المهندس رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين بـ344 صوتا من إجمالى 416 صوتا، وأجريت كافة عمليات التصويت بانتخابات النقيب العام للتطبيقيين تتم بشكل "مميكن"، وذلك من خلال جهاز يعرض على شاشته أسماء كافة المرشحين على مقعد النقيب العام، ويتيح لكل ناخب أن يختار المرشح الراغب فى اختياره، ومن ثم يطبع الجهاز استمارة باسم المرشح الذى تم اختياره ويتم وضع الاستمارات بصندوق الاقتراع.