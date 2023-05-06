شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لتتويجهما ملكا وملكة لإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، جلالة الملك تشارلز الثالث، وجلالة الملكة كاميلا، بمناسبة تتويجهما ملكًا وملكة لإنجلترا وبريطانيا العظمى والكومونولث البريطاني.
وذكرت الكنيسة فى بيانها نثق أنهما سيبذلان قصارى جهديهما في استكمال الجهود التي تتطلبها هذه المكانة الرفيعة للمساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل، وسط الاضطرابات العديدة التي يشهدها عالمنا اليوم.
ويحضر رئيس الأساقفة اليوم حفلا دعا إليه السفير البريطانى جاريث بيلى عقدته السفارة البريطانية بالقاهرة لتتويج الملك تشارلز.
وقال رئيس الأساقفة: إن يوم التتويج هو حدث تاريخى تشهده المملكة المتحدة منذ سبعين عامًا.
كان رئيس الأساقفة قد التقى الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال في نهاية عام 2021 أثناء زيارته لمصر بصحبة شيخ الأزهر.
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