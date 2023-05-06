شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالًا لاستجابة الرئيس السيسي لمناشدة أسرة الطفل يوسف سامى.. مستشفى التأمين توصى بالبحث عن بدائل جراحية لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار المتابعة، واستكمالًا لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة أسرة الطفل يوسف سامي 10 سنوات بالقناطر الخيرية من قرية بهادة، والذي يعاني من الصرع وكهرباء زيادة علي المخ، أوصت اللجنه العليا للمخ والأعصاب بمستشفي التأمين الطبي بمدينة نصر التي عرض عليها يوسف بعد ان تم نقله علي الفور اليها بسيارة إسعاف مجهزة، باستكمال الفحوصات والبحث عن بدائل جراحية أخري او الحميه الكيتونية لعلاج مرض الصرع كون حالته الصحية لا تسمح بتركيب جهاز تحفيز الأعصاب.

ويخضع الطفل الآن للعلاج الدوائي علي نفقة الدولة طبقًا للبرتوكول العلاجي الذي أقرته اللجنة ، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف منحة شهرية ٢٠٠٠ جنية لأسرة الطفل.