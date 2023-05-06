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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يسلم جوائز مسابقة وقف الفنجرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
1ـ فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية)
2ـ الأستاذ الدكتور/ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق)
3- الأستاذ الدكتور/ أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)
4- الأستاذ الدكتور/ عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)
5ـ الأستاذ الدكتور/ محمد محمود أبو هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر)
6ـ السيد المستشار/ أحمد فكري صالح (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)
7- السيد المستشار/ سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف)
استلم الجوائز كل من الفائزين التالي اسماؤهم بعد وهم:
أولاً: في موضوع: موقف العنف الأسرى .. مظاهره وكيفية مواجهته
الفائز بالجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو:
د. أشرف على عبد الحليم على ـ أستاذ مساعد الفقه وأصوله بجامعة منسوتا بأمريكا (التعليم عن بعد).
الفائز بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" هو د/ ماهر عبد الفتاح سليمان الشامي ـ مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد.
الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهم
1ـ د. باسم شحاته على البربرى ـ مدرس بجامعة الأزهر- كلية الدراسات الإسلامية بدسوق - قسم الفقه المقارن.
2ـ المستشارة / داليا مجدي عبد الغنى محمود ـ بهيئة النيابة الإدارية.
3ـ صابر على عبد الحليم مصطفى ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.
4ـ مصطفى مصطفى محمد الدرينى ـ محام.
5ـ ساره أحمد أنور أحمد ـ باحث ماجستير بكلية التجارة - جامعة القاهرة.
6ـ د. المرسى محمود شولح ـ أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية - كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.
7ـ عادل محمد إبراهيم أبو الهيثم ـ كبير أئمة ـ بوزارة الأوقاف المصرية.
8ـ خلف محمد متولي نصار ـ معلم أول "لغة عربية ".
ثانيًا: في موضوع: أضرار الشبكة العنكبوتية.. المشكلات والحلول
أ ـ الفائزة بالجائزة المتميزة وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه" وهي السيدة أ د. علا عبد المنعم مصلحي الزيات ـ أستاذ علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة المنوفية.
ب ـ الفائزون بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز وهم
1ـ د. محمود على على أحمد برايا ـ مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية ـ كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.
2ـ أحمد محمد عكاشة متولي كريم ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.
3ـ أد. سيد حسن عبد الله حسن ـ أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.
ج ـ الفائزان بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهما :
1ـ د. إهداء صلاح ناجى محمد ـ مدرس تقنية المعلومات ـ كلية الآداب ـ جامعة المنيا.
2ـ د. إسلام صلاح عبد السلام مطاوع ـ دكتوراه قسم علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة الفيوم.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.
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