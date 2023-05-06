شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب غد الأحد الموافق 7 مايو، ملتقى توظيف للشباب بمقر الجهاز، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم.

يستعرض الملتقى الفرص المتاحة لدى أحد المطاعم ليتقدم لها الشباب وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم، فيما يتم تنظيم مقابلات مع كل شاب لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفى حالة الموافقة يتم تشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة لهم للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخلا مناسبا.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن الوظائف المطلوبة تشمل: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 40 عام - شرط الخبر في مجال الفاست فود) - عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عام - خبرة أو بدون).

وأشار إلى أن الوظائف تتيح العديد من المزايا، وذلك على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - حوافز شهرية - تبس فرى - عقد عمل - فرص للترقيات على الوظائف الإدارية - التدريب على سيستم مكان العمل - سكن للمغتربين - زى موحد).

وأوضح الجهاز أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوم غد الأحد بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.