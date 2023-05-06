شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 8 مركبات توك توك ورفع إشغالات المحال فى حملات مكبرة بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الطالبية بمحافظة الجيزة، تحت إشراف محمد نور الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، والدكتور أشرف تامر غالي رئيس الحي، حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمطاعم والمحال التجارية على حرم الطريق، وضبط مركبات التوك توك المخالفة لخطوط السير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 8 مركبات توك توك مخالفة، في ضوء توجيهات المحافظة بحظر سير مركبات التوكتوك بالمحاور الرئيسية والحيوية.

وشهدت الحملة المرور على ساحات الانتظار والمواقف بشارع عز الدين عمر وشارع الثلاثيني والعروبة، والتي أسفرت عن كلبشة السيارات المتعدية على الأرصفة والجزر الوسطى وسيارات الانتظار الخاطئ، وتحصيل 10 غرامات فورية.

وقام الحي بشن حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي والمطاعم والمحال التجارية بشارع عثمان محرم وبسوق الكونيسة بالقطاع الجنوبي، بالإضافة إلى رفع كفاءة محيط السوق وتجريد الشارع وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وشن الحي حملة إشغالات بالقطاع الشمالي بشارع الهرم وشارع التعاون وشارع جعفر وشارع ضياء وشارع رمسيس وشارع ترسا، والتي أسفرت عن رفع 250 حالة إشغال متنوعة وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وتابع الحي استكمال أعمال تركيب الانترلوك بمحور عمرو بن العاص وتيسير العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.