شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أثرى لعدد من الأبنية والدفنات من العصور المتأخرة بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة اَثار مير بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط عن أجزاء من بعض الأبنية تعود للعصر البيزنطي وعدد من الدفنات من العصر المتأخر.

صرح بذلك د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاَثار، مؤكدا على أهمية هذا الكشف، والذي يشير إلى أهمية هذا الموقع خلال عصور الدولة القديمة والوسطي، والعصور المتأخرة، مشيرًا إلى نص الأدعية والتضرع للاَباء القديسين الأوائل الذي تم الكشف عنه على أحد جدران تلك الأبنية، والمكتوب بالمداد الأسود في ثمانية أسطر أفقية بالخط القبطى، يعلوه أرفف من الطين والتبن التي ربما كانت تستخدم لوضع مستلزمات الراهب وحفظ المخطوطات.