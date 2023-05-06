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الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبل منها 8 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح مسجد الفاروق – منطقة الأندلس طريق الروبيكي – مدينة بدر – محافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023م، وسيتم افتتاح ( 10 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023م، منها ( 8 ) مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان  صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1122 ) مسجدًا منها

( 905 )  مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 217 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الكبير – ميت أبو الحسين - أجا

2. الرحمة – الملعب - بلقاس

مديرية أوقاف أسيوط

3. العاشر من رمضان – العتمانية – البداري

4. أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط

مديرية أوقاف المنيا

5. الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

6. الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الشرقية

7. الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم

8. أبو حضرة -  مركز طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. عباد الرحمن –  ك 9 – مدينة أبو زنيمة

مديرية أوقاف الشرقية

2. الكبير – كفر علي عبد النبي –  مركز أبو كبير.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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