شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع شعار "حفظ الله الملك".. بدء عصر الملك تشارلز رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في وستمنستر آبي اليوم السبت، إيذانا ببداية رمزية لعصر ملكي جديد في بريطانيا، وإنجاز شخصي لرجل أمضى أكثر من سبعة عقود في الانتظار.



تتويج الملك تشارلز

وفي طقوس تاريخية لم تشهدها بريطانيا منذ عام 1953 ، وضع الزيت المقدس "الميرون" على الملك وأقسم يمين الملوك ، قبل أن يضع رئيس أساقفة كانتربري ، جاستن ويلبي ، تاج القديس إدوارد على رأسه ، وهو يقول "حفظ الله الملك ".

وأمام 2300 ضيف من بينهم أكثر من 100 رئيس دولة ، تعهد الملك أيضًا بالحفاظ على الديانة البروتستانتية في المملكة المتحدة ، والحفاظ على حقوق كنيسة إنجلترا ، على النحو المنصوص عليه في قانون صادر عن البرلمان.



تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا

واحتشد عشرات الآلاف في المركز التجاري وعلى طول طريق موكب من قصر باكنجهام إلى وستمنستر آبي ، وخيم العديد منهم طوال الليل لتأمين رؤية جيدة للموكب الذي يبلغ طوله ميلًا ، والذي شارك فيه 7000 جندي و 19 فرقة عسكرية ، وهو أكبر عدد في أي مناسبة رسمية تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953 .

وحضر الحفل الابن الأصغر للملك الأمير هاري وحده دون زوجته ميجان وأولاده الأمير آرتشي والأميرة ليليبت. هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها الأمير مع العائلة المالكة منذ نشر كتاب السيرة الذاتية ، سبير ، في وقت سابق من هذا العام ، والتي انتقد فيها بشدة والده وزوجة أبيه وشقيقه وليام ، ولي العهد وأمير ويلز.