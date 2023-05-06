شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليام يتعهد بالولاء لوالده الملك تشارلز خلال مراسم حفل التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الأمير وليان، وريث العرش وأمير ويلز بالولاء لوالده الملك تشارلز خلال مراسم حفل التتويج، وركع أمامه وحياه قائلا "أنا، ويليام، أمير ويلز، أتعهد بالولاء لك، وأضع الإيمان والحقيقة عليك. ساعدني يا الله."

وكان أدى الملك تشارلز القسم ملكا للمملكة المتحدة فى إطار مراسم التنصيب، ووعد على وجه التحديد بدعم "الدين البروتستانتي المُصلح الذي أنشأه القانون" و "الحفاظ على استقرار كنيسة إنجلترا بشكل غير قابل للانتهاك".

وقال تشارلز: "أنا ، تشارلز ، أقف بإخلاص وبصدق أمام الله، وأشهد، وأعلن أنني بروتستانتي مخلص، وأنني، وفقًا للقصد الحقيقي للتشريعات التي تضمن الخلافة البروتستانتية على العرش، سوف أؤيد و أحافظ على التشريعات المذكورة بأفضل ما في وسعي وفقًا للقانون."

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن القسم كان مختلفًا عن القسم الذي أدلت به الملكة إليزابيث، والدة تشارلز في عام 1953. وللمرة الأولى أُضيفت المقدمة التي ألزمت الملك بشكل خاص بأنه "سيسعى إلى تعزيز بيئة يمكن للناس من جميع الأديان والمعتقدات العيش فيها بحرية".