شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: نحن فى الطريق لفقدان أرواح عزيزة ونناشد بإنقاذ الوضع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت نقابة اطباء السودان المجتمع الدولي بانقاذ الوضع الصحي من الانهيار، ونشرت على صفحتها على فيس بوك، مقطع فيديو للدكتور راشد بدر عضو المكتب الإعلامي يناشد المنظمات الدولية لتقديم المساعدات والضغط على طرفي النزاع لفتح ممارات آمنة لتوصيلها من أجل إنقاذ الوضع الصحي من الانهيار .

وأضاف، نناشد بتقديم العون الإنسانى، لافتا إلى أن الوضع الصحي يسير نحو الانهيار، نحتاج للأدوية وأكياس الدم ومحاليل ومعدات جراحية وأجهزة تنفس صناعي وتخدير وحضانات حديثي الولادة وغسلات مرضى غسيل الكلي، قائلا "نحن فى الطريق لفقدان أرواح عزيزة".

وكانت أرسلت الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الجمعة 30 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة إلى السودان. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن طائرة محملة بإمدادات ومستلزمات طبية لعلاج الإصابات وجراحات الطوارئ والعقاقير الأساسية، وصلت إلى مطار بورتسودان.

وتعد الشحنة التي تقدر قيمتها بـ 444000 دولار أمريكي الأولى التي تسلمها منظمة الصحة العالمية جوا إلى السودان منذ اندلاع الصراع.وقامت المنظمة بتوزيع الإمدادات على المرافق الصحية التي نفدت منها المستلزمات الطبية بعد أيام من اندلاع الصراع بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من الجرحى.