شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثى بالمركز القومى للبحوث يبتكر تصميم مركبات دوائية تحارب السرطان والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الإطار، كشف المركز القومى للبحوث فى بيان له عن تمكن فريق بحثي مكون من الدكتور محمود نبيل يوسف والدكتور أسامة فتحي عبدالرسول الدكتور نبيل محمود يوسف بمعهد بحوث الصناعات الكيمياوية بالمركز القومى للبحوث، من ابتكار وتصميم مركبات دوائية من مشتقات الكرومين كمضادة لبعض أنواع السرطان المختلفة، حيث تمتلك مشتقات الكرومين مجموعة متنوعة من الأنشطة البيولوجية والدوائية كمضادة للسرطان، ومضادة للميكروبات، ومضادة للسل، ومضادة للتشنج، ومضادة لمرض السكر، ومضادة للكولين استيريـز وذلك لما تتمتع به من القدرة على تدميرالخلايا المصابة والتالفة.
وأكدت النتائج سهولة تحضير هذه المركبات بجودة عالية ومن مواد رخيصة الثمن وتم نشر هذا البحث فى￼ مطلع هذا العام في مجلة الكيمياء الطبية وهى مجلة معتمدة ومصنفةعالميا ضمن دار نشر بنثام.
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