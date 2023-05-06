شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونغو فى ضحايا الفيضانات شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في قريتين بمقاطعة كيفو الجنوبية شرقي البلاد، والتي أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين والمفقودين. ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على تضامن مصر مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.

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