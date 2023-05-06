شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر العدد الخامس من مجلتها الشهرية «MALR» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الخامس من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر مايو ، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان".

وتصدر احتفال مصر بموسم حصاد القمح "الذهب الأصفر"، هذا العدد، حيث بدأ معظم مزارعي مصر بكافة انحاء الجمهورية، عملية حصاد القمح وتوريده، حيث تم القت افتتاحية هذا العدد الضوء على أهمية محصول القمح تاريخيا واحتفال المصريين بعيد حصاده، مع جهود الدولة للنهوض بالمحصول، كما تم أيضا إلقاء الضوء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بمتابعة عمليات الحصاد والتوريد والتيسير على المزارعين.

وبمناسبة افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي، منتصف الشهر الجاري، تم خلال العدد القاء الضوء على اهمية هذا الحدث الفريد، كذلك تقرير خاص حول المتحف الزراعي، واهميته التاريخية، وتوثيقه لذاكرة الزراعة المصرية.

وفي العدد أيضا حوار خاص مع اللدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والذي أكد خلاله انه: تم تقييم موارد 890 ألف فدان بصحراء مصر خلال اخر عامين، فضلا عن تقرير حول معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، التابع لمركز البحوث الزراعية، ودوره في انتاج وتوفير لقاحات آمنية لحماية الثروة الحيوانية في مصر.

كما احتفي العدد باليوم العالمي للنحل، من خلال ملف خاص، تم خلاله استعراض جهود مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للنهوض بهذا القطاع.

وقدم هذا العدد نماذج ارشادية لتاسيس مشروعات صغيرة، تمثلت في: منحل لإنتاج العسل، مشروع تربية الأرانب، ومزرعة البط، كما القي الضوء على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال الزراعة، مثل: الطاقة الشمسية، ونظام الاكوابونيك.

والعدد ايصا ملف حول تتربع على عرش السياحة الريفية، والقرى المصرية التي تحولت الى مقاصد سياحية هامة بعيدا عن ازدحام وضوضاء المدن.

ويعد «MALR» هو احدث اصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية اعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الاخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم اعدادها بصيغة الكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الاعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها، اعمالا بشعارها: "نكتبها بأقلامنا من واقع الانجازت".