شكرا لقرائتكم خبر عن حى الهرم يشن حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهى والمحال بقطاع المنشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الهرم حملة صباحية مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي والمحال التجارية على حرم الطريق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة عن رفع إشغالات المقاهي والمطاعم والمحال التجارية بقطاع المنشية، وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، وذلك تحت إشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس حى الهرم.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.



جانب من الحملة



حملة إشغالات