شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطالب المواطنين بالإبلاغ عن السائقين المخالفين للتعريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى سائق سرفيس أو ميكروباص يخالف الالتزام بالتعريفة الجديدة، والتي تم اعتمادها في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين، منبها القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة الانتهاء من وضع استيكرات تعريفة الركوب الجديدة في أسرع وقت والتأكد من وضعها في مكان ظاهر على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، مع نشر اللوحات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف على أن توضح كل لوحة أرقام شكاوى للمواطنين الخاصة بمجلس الوزراء ومرور الجيزة وغرفة العمليات بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة خصصت عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين يوميا، بمختلف الأحياء والمراكز والمدن؛ من أجل التيسير عليهم وسرعة التواصل معهم للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444 .