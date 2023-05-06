شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفق مع سكودا التشيكية لعمرة الجرارات الهنشل بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد شركة سكودا التشيكية برئاسة ديديه بفليجر رئيس الشركة، لبحث التعاون المشترك في مجال عمرة وإعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية، وكذلك التعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات الهنشل القديمة بهيئة السكك الحديدية، وحضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

فى بداية اللقاء أكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل فى مصر ومنها الصناعات المغذية وقطع غبار الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة فى هذا المجال ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين كما يأتى هذا الاجتماع فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس

هذا التوقيع يعتبر خطوة هامة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات الثقيلة فى مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وقطع الغيار الخاصة بها وفق أحدث الأساليب من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وكذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل

ثم دارت المباحثات حول التعاون المشترك فى عمرة واعادة تأهيل عدد 280 جرار سكة حديد (هينشل وADTRANS ) بالإضافة إلى عقد صيانة وقطع غيار طويل الأجل لمدة 15 عاما و حيث تم الاتفاق النهائى على كافة البنود الفنية والمالية الخاصة بهذا التعاون تمهيدا لتوقيع العقد بين الجانبين أوائل يونيو القادم وحيث شمل الاتفاق أن تتم كافة الأعمال فى ورش التبين بحلوان وبايدى العمالة المصرية و تحت اشراف خبراء من شركة سكودا التشيكية مع الالتزام بأن يتم إعادة تأهيل وعمرة اول جرارين فى التشيك ثم إعادة تأهيل وعمرة الجرارات من الثالث وحتى الجرار رقم 140 فى ورش التبين بنسبة مكون محلى تبلغ 40 % وإعادة تأهيل الجرارات من الجرار رقم 141 وحتى الجرار رقم 280 فى ورش التبين بنسبة مكون محلى تزيد عن 50 % اما فيما يتعلق بأعمال صيانة الجرارات فتم الاتفاق على إلا تقل نسبة المكون المحلى بها عن 60 %

كما تم الاتفاق على قيام سكودا التشيكية بتأسيس مركز تدريب فى ورشة التبين للسكك الحديدية التى سيتم إعادة تأهيل وصيانة الجرارات بها وذلك لنقل المعرفة إلى المهندسين والعمال المصريين وتدريبهم على كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال بالإضافة إلى إرسال مهندسين وعمال وفنيين من مختلف التخصصات إلى التشيكك لمدة سنة للتدريب على التكنولوجيا الحديثة وتكوين كوادر مدربة لتدريب العمال والفنيين عند العودة ونقل الخبرات لهم

كما تم الاتفاق بين الجانبين على أنه فى إطار التعاون مع شركة سكودا التشيكية فى توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية بالتعاون مع المصنعين المحليين والاستثمار فى مجال توطين هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلى بما يساهم فى توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلى وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع فى التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لانتاج كافة انواع قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية.

واكد وزير النقل اننا نسابق الزمن لتوطين كافة صناعات النقل فى مصر لافتا إلى أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل مشيرا إلى انه لن يتم من الان اى تعاقد جديد لشراء جرارات او عربات سكك حديدية او مترو انفاق او مونوريل من خارج مصر خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها فى مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.