شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل وتدريبات للعاملين بمنظومة المخلفات بمحافظة المنوفية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة البيئة بناء القدرات ورفع مستوى الأداء لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، طبقا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بما يسهل تنفيذ المنظومة ويحقق فاعليتها واستدامتها، نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برنامج تدريبى على مدار يومين للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظة .

وتناول البرنامج التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، وشرح الضوابط المؤسسية والفنية والمالية، وآليات الرقابة، والحوافز والعقوبات المنصوص عليها، وأيضا التعريف بالأدوار المنوط بها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد وأفضل الطرق لتشغيلها واستدامتها.

كما تضمن البرنامج تنفيذ زيارة ميدانية لأحد مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى بمدينة شبين الكوم بالمحافظة .

ويأتى تنفيذ البرنامج فى إطار الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة فى منظومة المخلفات، والذى يتضمن توفير المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة على عدة محاور، ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية، بهدف رفع القدرات والتوعية للعاملين بمنظومة المخلفات بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات من تشريع، وتقييم، وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير وتخلص آمن من المخلفات.



جانب من ورش العمل



ورش العمل