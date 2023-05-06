4.5 جنيه من ميدان الجيزة لفيصل أو الهرم.. تعريفة خطوط السرفيس الجديدة

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس وجه جهاز السرفيس بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .