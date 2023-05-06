شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن أول حديقة حيوان مفتوحة فى محمية وادى الريان بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر بصدد تنفيذ أول مشروع للاستثمار البيئي في مجال المحميات الطبيعية، وهو مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" في محمية وادي الريان، لإعادة توطين أنواع الحيوانات المهددة بالأنقراض لحمايتها وعمل نظام بيئى لها يساعدها على التعايش بطريقة آمنة ومحمية.

خلال هذا التقريرنرصد أهم 15 معلومات عن هذا المشروع

1-موقع المشروع: محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم

2- نوع المشروع: أول مشروع من نوعه فى دعم التعاون بين مصر والأردن فى مجال الاستثمار البيئى وحماية الطبيعة.

3- المشروع نقل تجربة محمية المأوى بالأردن لمحمية وادي الريان.

4- المشروع يستهدف توفير ملاذ للحيوانات التي تقع فريسة الإتجارغير المشروع أو تقع تحت تهديد لاستمرار معيشتها بشكل طبيعي.

5- الخطوات التي تم تنفيذها في المشروع تبادل الزيارات التي بدأت بزيارة وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم للأردن مقر حديقة مآوى بالأردن ، ثم زيارة الاميرة عالية بنت الملك الحسين للفيوم ، وتوقيع البروتوكول للتعاون في المشروع.

6- مشروع ملاذ أمن للحيوانات هو احد المشروعات الخضراء، ال18 التى فازت في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المرحلة الأولى وتم اختيار المشروع للمشاركة في قمة المناخ وتكريمه .

7- الهدف من المشروع الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخي.

8- يعمل المشروع على إعادة توطين أنواع الحيوانات المهددة بالأنقراض لحمايتها وعمل نظام بيئى لها يساعدها على التعايش بطريقة آمنة ومحمية.

9- المشروع يتضمن غرس أشجار الشعوب الأصلية بالمحمية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والحدائق النباتية.

10- المشروع يتضمن إنشاء مدرسة للمتعلمين المعاقين عقلياً وبدنياً بالتعاون مع الجامعات والمنظمات غير الحكومية ، مع توفير التدريب اللازم للمعلمين.

11- المشروع يسعى على إقامة 50 نزل صديقة للبيئة للسياح الزائرين للمحمية.

12- المشروع يشمل توفير مساكن للحيوانات التى تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها.

13- يتضمن المشروع عدد من البرامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن.

14- يتضمن المشروع أيضا وضع برنامج تثقيفى للأطفال والكبار.

15- المشروع سيتضمن إقامة مشروع اخر على هامشه لإعادة التدوير بمحمية وادى الريان، مع إمكانية اقتران المشروع مع البرامج التعليمية للمدارس المحلية.

جدير بالذكر أن محمية وادى الريان من المحميات الطبيعية التي تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة، وتنوعها بيولوجى غنى والفريد اذا انها تضم اكثر من 16 نوعاً من النباتات الصحراوية، و15 نوعاً من الحيوانات البرية أهمها الغزال المصري والفنك وثعلب الرمال والثعلب الأحمر والذئب المصرى، واكثر من 16 نوعاً من الزواحف، إضافة الى مايزيد على 100 نوعاً من الطيور المقيمة والمهاجرة.