شكرا لقرائتكم خبر عن محور عمرو بن العاص شريان تنموى يخفف الضغط عن فيصل والهرم..والتشغيل فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة لتشغيل محور عمرو بن العاص الجديد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجديد، والمقرر الانتهاء من تنفيذه شهر يوليو المقبل.

وأكدت المحافظة أهمية المحور الجديد فى الربط بين القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري وتقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، وتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل، حيث يتقاطع مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً")، وذلك بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية ويشمل كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

وأشارت محافظة الجيزة أن مشروع المحور، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، يستهدف إعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية، وذلك باستغلال المساحات المتوافرة أسفله في إنشاء نقاط خدمية وساحات انتظار وجراجات إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الجانبية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.