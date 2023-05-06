شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: أمطار خفيفة اليوم على الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه من المتوقع سقوط بعض الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة اليوم على مناطق من الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى "شمال البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بور سعيد - وشمال الدقهلية - الاسكندرية " فى صورة أمطار متقطعة ونشاط للرياح وانخفاض واضح فى الحرارة نهاراً .

وأضاف فهيم أن هناك فرصة للأمطار يوم الأحد على نفس المناطق لكن بصورة خفيفة واستمرار الطقس الحار جنوباً مع وجود نشاط لهبات رياح متقطعة .

وقال فهيم أنه يفضل عدم ضم القمح فى المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها، مخاطبا المزارعين قائلا :"عند سقوط كميات من الأمطار على القمح الذى تم ضمه يمكن فرده حتى يجف."