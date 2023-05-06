شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يؤيدون شن حملات على مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تنظيم حملات على مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة؟"، أيد غالبية القراء تنظيم حملات على مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة. وأيد 87% من القراء تنظيم حملات على مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، بينما عارض 13% من القراء موضوع الاستطلاع..



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