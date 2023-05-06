شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 2500 جنيه سعر صك الأضحية للحوم السودانية و4 آلاف للبلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف مشروع صك الأضحية، حيث سجل سعر الصك من اللحوم البلدية 4000 جنيه، فيما بلغ سعر صك أضحية اللحوم السودانية 2500 جنيه، فيما يبلغ سعر صك الإطعام المتوفر طوال العام 300 جنيه.

ويُمكن للأشخاص الراغبين في المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف التواصل على الأرقام التالية :

-01015711280

-01146702020

- 01552563217

- 01223344789

كما أتاحت الوزارة إمكانية إرسال رسالة عبر الواتس آب، للتواصل مع مندوب الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية التبرع على الحسابات البنكية التالية:

البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

خدمة فوري دهب : كود “92791 للحوم السودانية” وكود “92792 للحوم البلدية”.