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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 2500 جنيه سعر صك الأضحية للحوم السودانية و4 آلاف للبلدى والان مع تفاصيل الخبر
ويُمكن للأشخاص الراغبين في المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف التواصل على الأرقام التالية :
-01015711280
-01146702020
- 01552563217
- 01223344789
كما أتاحت الوزارة إمكانية إرسال رسالة عبر الواتس آب، للتواصل مع مندوب الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية التبرع على الحسابات البنكية التالية:
البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
خدمة فوري دهب : كود “92791 للحوم السودانية” وكود “92792 للحوم البلدية”.
صك الاضحية
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