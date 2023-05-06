شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 6/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 9:00
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:08 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:26
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:57 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:26
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:20 م
وقت صلاة العشاء 8:42 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 7:22 م
موعد صلاة العشاء 8:41
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