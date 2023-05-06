شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجمعية العمومية 12 مايو حضور ألف طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للأطباء، أن الجمعية العمومية للأطباء هى السلطة الأعلى فى اتخاذ القرارات بنقابة الأطباء وقراراتها ملزمة لمجلس النقابة وجموع الأطباء، مشيرة إلى أنه تم تحديد الجمعة 12 مايو المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة موضوعات حيوية ومصيرية لجموع الأطباء على رأسها قانون المسؤولية الطبية والمحاسبة الضريبية، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية حضور ألف طبيب وطبيبة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، مناقشة عدة ملفات، هى:

قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء على بذل كل الجهد لتوعية الأطباء بموعد وضرورة حضورهم الجمعية العمومية، وطالب جموع الأطباء مشاركة مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حث الأطباء للمشاركة في إتخاذ القرارات عبر الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة نقابية يمتثل لقراراتها مجالس النقابات وجميع الأطباء.