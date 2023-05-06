شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 124 رحلة سياحية من دول أوربية.. ألمانيا وبلجيكا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة، 124 رحلة طيران دولية أسبوعية أوربية تصل من قرابة 11 دولة أوربية، تقل علي متنها الألاف من السياح من جنسيات مختلفة.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، تسهيل إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية فور وصول السياح أرض المهبط حتي توصيلهم الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية الوافدة بداية من اليوم السبت حتي الجمعة المقبلة تصل من 11 دولة أكثرها وصولا الألمان ثم السياحية البولندية ثم التشيكية وكذلك الإيطالية، كما تصل رحلات من سويسرا والنمسا وبلجيكا وغيرها من الدول.