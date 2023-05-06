شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: استحداث 8 أقسام جديدة بمستشفيات الهيئة وتطوير منظومة الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه تم استحداث 8 أقسام جديدة في مستشفيات الهية العامة للتأمين الصحي خلال الربع الأول من العام الجاري، شملت أقسام (جراحة الوجه والفكين بمستشفى صيدناوي، القسطرة المخية بمستشفى النيل بمحافظة القليوبية، القسطرة القلبية بمستشفى سندوب بمحافظة الدقهلية، جراحة أورام بمستشفى الهلال سوهاج، قسم الأشعة التداخلية بمستشفيي النيل والهلال بسوهاج، وحدة زرع القرنية بمستشفى 6 أكتوبر)، فضلاً عن افتتاح مركز غسيل كلى بمجمع طبي أكتوبر بعدد 17 ماكينة غسيل كلوي، وإدخال خدمة الغسيل الكلوي بوحدات العنايات المركزة بمستشفى النصر حلوان ومستشفى الهلال شبين بالمنوفية.

وأشار الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة أقسام الصدر بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لتوحيد البروتوكولات العلاجية والأدلة الاسترشادية للأمراض الصدرية، داخل الهيئة، فضلاً عن استحداث 13 لجنة طبية متخصصة في 10 فروع في تخصص (الأورام، التصلب المتناثر، الانترستو، قلب الأطفال، القسطرة المخية، أمراض الدم للكبار والأطفال).

وتابع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم استحداث نظام جديد لتوفير أدوية الصيدليات التجارية داخل صيدليات جميع عيادات التأمين الصحي، والبالغ عددهم 120 صنف دوائي، ضمن خطة تطوير منظومة الدواء والتموين الطبي، لافتاً إلى الموافقة على صرف أدوية اللجنة العليا لـ34 ألف مريض (أورام، بيولوجي، مناعة).