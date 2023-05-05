شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: كورونا أودى بحياة 20 مليون شخص على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة، إنّ جائحة كوفيد-19 أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ"، وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.