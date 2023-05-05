شكرا لقرائتكم خبر عن لو انت مستثمر وعايز أرض اعرف إزاي تدخل علي بوابة هيئة المجتمعات وترفع أوراقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوابة خدمات المستثمرين، من خلال الرابط التالي "https://assign.newcities.gov.eg"، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، ويقدم ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن البوابة الجديدة.

1- ستتيح البوابة ستتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، وستعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهريًا بالمدن الجديدة.

2- ستبدأ البوابة بعرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً من خلال تلك البوابة.

3- طرح (25) قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، في 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).

4- يستمر إتاحة قطع الأراضي المذكورة للحجز حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 15 مايو الجاري.

5- يتم الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين "https://assign.newcities.gov.eg"; للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسجيل حساب المستثمر، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر.

6- لا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، بعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة واستكمال ملء البيانات.