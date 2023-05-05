شكرا لقرائتكم خبر عن غدا بدء امتحانات الترم الثانى لرابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة فى العربى والدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم غد السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وتستمر حتى 25 مايو 2023.

ووفقا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي غدا السبت الموافق 6 مايو طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة العربية.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أى مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

كما أكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات، منبها على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر، أنه وفقا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، وينطلق ماراثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو.