شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: مراجعة موقف المزارع السمكية على مصرف قلابشو وإجراءات قانونية ضد المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم تفقد حالة الرى بترعة زيان ومحطة رفع قلابشو بالدقهلية ومحطة مصرف نمرة 2، وذلك فى ضوء الشكاوى الواردة لسيادته من عدد من المنتفعين بشأن حالة الرى بمنطقة قلابشو وزيان.

ووجه سويلم خلال الزيارة بقيام السادة رؤساء مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الرى بالمرور غدا السبت على زمام منطقة قلابشو وزيان وتقييم المنطقة بالكامل (ترع عمومية - مساقى داخلية - مصارف)، وإعداد تقرير يشتمل على وضع حل فورى على المدى القريب وحل مستدام على المدى البعيد لمشاكل الرى بالمنطقة، على أن يتم عرض نتائج المرور على الوزير خلال 48 ساعة من تاريخه .

كما وجه بقيام المعامل المركزية للرصد البيئى التابعة للمركز القومى لبحوث المياه - اليوم - بأخذ عينات من المياه بترعة زيان والمساقى الآخذة منها والمصارف الزراعية بالمنطقة، وعمل تحليل لنوعية المياه وخاصة نسبة الملوحة على طول ترعة زيان وبمواقع الشكاوى .

كما وجه بقيام هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة عن موقف محطات قلابشو وزيان لعرض حالة هذه المحطات وموقف أعمال الصيانة والتشغيل، مع قيام مصلحة الرى بمراجعه موقف المزارع السمكية الواقعة على مصرف قلابشو وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما وجه سويلم بقيام مصلحة الرى بمراجعة قطاعات الرياح التوفيقى فى زمام محافظتى القليوبية والدقهلية، وتحديد التعديات بالردم الواقعة على الرياح والتى تؤثر سلبا على القطاع المائى، وكذا مراجعة موقف أعمال التطهيرات من الحشائش أو ورد النيل بالرياح.