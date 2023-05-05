شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة العياط يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد محمود حلمى رئيس مركز ومدينة العياط، عددا من مواقف سيارات السرفيس ومحطات الوقود بنطاق الحي، للتأكد من انتظام العمل والتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وحرص رئيس المدينة خلال جولته على التأكد من التزام السائقين بوضع اللافتات الخاصة بخطوط السير والتعريفة، منبها على السائقين الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.

والتقى رئيس المدينة خلاله جولته التفقدية بعدد من المواطنين، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلالهم.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق والتعاون مع جهاز السرفيس وإدارات المرور والتموين ومباحث التموين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين الخاصة بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.