مدير إدارة التجنيد: توجيهات من القوات المسلحة بتقديم سبل الدعم والتيسيرات التجنيدية لكافة أبناء الوطن

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جهود كبيرة تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في كافة المحافظات، خاصة المحافظات الحدودية والمناطق النائية، حيث تعمل على إطلاق العديد من اللجان التجنيدية لإنهاء المواقف التجنيدية والرد على كافة الاستفسارات التجنيدية لأبناء تلك المحافظات.

وفي إطار التيسيرات التجنيدية التي تقدمها القوات المسلحة لأبناء المناطق الحدودية، قامت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية في محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطني تلك المحافظات وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية مجانًا في أماكن تواجدهم، حيث رافقت وكالة أنباء الشرق الأوسط تلك اللجان.

وأكد العميد محمد صبحي مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن هناك توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات التجنيدية لكافة أبناء الوطن، خاصة من أبناء المحافظات الحدودية، من أجل التخفيف عنهم ورفع عبء ومشقة السفر، وذلك في إطار الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه القوات المسلحة لأبناء المحافظات الحدودية.

وأشار العميد محمد صبحي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي أهمية كبيرة بأهالي المحافظات الحدودية، ولا تتوانى في تقديم كافة أوجه الدعم لهم، تقديرا منها لدورهم الوطني الهام.

وأضاف أن القوات المسلحة تسعى إلى الوصول للمواطنين بمحافظات الحدودية في أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن دور اللجنة التجنيدية في مدينة شلاتين لا يتوقف على استقبال الأوراق الخاصة بهم، ولكن يتم مساعداتهم على استكمال كافة الأوراق المطلوبة تيسيرا عليهم، والتأكيد على وجود القوات المسلحة بجوارهم، مشيرا إلى أن يتم الانتقال من مكان لأخر لمساعدات أنباء المحافظات الحدودية للحصول على المواقف التجنيدية الخاصة بهم.

وشدد على أن اللجان التجنيدية تتم بشكل سنوي، موضحا أن هذا العام شهد إقامة لجان تجنيدية في المنطقة الغربية لخدمة أهالي وشباب سيدي البراني ومطروح وسيوة، ولجنة أخرى في محافظتي جنوب وشمال سيناء، ولجنة في مدن الشلاتين وأبورماد وحلايب.

وأضاف العميد محمد صبحي أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على توجيه كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظات الحدودية، ولذلك فإن كافة الخدمات المقدمة تتم بشكل مجاني وبدون أي رسوم، حيث تحرص القوات المسلحة على عدم تحميل أبناء الوطن من المحافظات الحدودية الأعباء المادية مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي.

وشدد مدير إدارة التجنيد على أن اللجان التجنيدية مزودة بكافة المعدات الحديثة التي تسمح بإصدار الشهادات المستخرجة بشكل فوري، شرط استكمال الأوراق المطلوبة، من أجل أن يتسلمها في مكان تواجده.

وأكد أهمية الدعم والمساعدة التي تقدمها القوات المسلحة لأنباء المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سباقة في الوصول إلى أبناء تلك المحافظات من خلال العديد من الفعاليات والقوافل الطبية وغيرها من المجالات.

وشدد على أن هناك توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم كل الدعم لشباب مصر،، مشيرا إلى أن الوضع لا يتوقف على أبناء المحافظات الحدودية فقط، ولكن أيضا إجراءات التيسير على كافة أبناء مصر، مشيرا إلى أن هناك لجان يتم تنظيمها للمقيمين في الخارج حرصا من القوات المسلحة على استقرار أوضاعهم في الدول المتواجدين بها، فضلا عن التيسيرات لأبناء الوطن من ذوي الهمم، الذين لديهم جزء كبير من الاهتمام من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، والدولة بشكل عام.

وأضاف أنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة بأبناء الوطن من ذوي الهمم، سيتم قريبا تنظيم لجنة تجنيدية لمدرسة الملكية الفكرية في حلمية الزيتون، مشيرا إلى أن المدرسة بها 100 شاب من ذوي الهمم سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم وتسليمهم شهادة موقفهم التجنيدي.

وفي رسالة إلى كافة الشباب المقبل على التجنيد.. أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة أن هذه الخطوة هي بداية تعارف ودخول الشاب إلى القوات المسلحة، والتي تستمر لسنوات طويلة، للحصول على الأوراق الثبوتية من إدارة التجنيد.

وكشف أنه يتم حاليا دراسة العديد من التيسيرات للشباب، مشيرا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع البريد المصري لتوصيل الطلب إلى المواطن في منزله، مشددا على أن القوات المسلحة دائما تقدم الدعم لكافة أبناء الوطن.

وأعرب عن أمله في الوصول بالخدمة المقدمة للمواطن لأعلى مستوى وبمنتهى السهولة واليسر ويكفي أن يكون المواطن راضي عن الخدمة التجنيدية المقدمة له.

كانت أولى اللجان التجنيدية التي تم تنظيمها في مرسى مطروح خلال الفترة من 15 وحتى 23 فبراير الماضي، من أجل تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من أبناء محافظة مطروح وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم.

وأكد العميد عاصم عبدالحليم شيحه مدير منطقة تجنيد وتعبئة الإسكندرية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بخدمة المواطن المصري، خاصة بأبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مشيرا إلى التعليمات المستمرة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة وإدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بالتخفيف عن المواطنين، وحسن المعاملة، والتسهيل عليهم.

وأشاد مدير منطقة تجنيد وتعبئة الإسكندرية بالتجاوب الكبير من قبل مواطني مطروح مع المبادرة، حيث هناك أعداد كبيرة تقدمت لإنهاء موقفهم التجنيدي، موجها الشكر لمشايخ وعمد قبائل مطروح لدورهم في التعاون مع القوات المسلحة.

وشدد على أن عملية إنهاء الإجراءات لم تتطلب سوى 45 دقيقة فقط، شرط أن تكون كافة الأوراق المطلوبة كاملة، ووفقا لما هو مطلوب، حيث يتم التأكد من صحتها قبل إتمام عملية إنهاء المواقف التجنيدية، مشيرا إلى أن اللجان التجنيدية تأتي في إطار ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فيما يخص إنهاء المواقف التجنيدية والرد على كافة الاستفسارات التجنيدية لأبناء تلك المحافظات.

من جانبه.. أكد أشرف العرجاوي رئيس لجنة مراجعة القرارات التجنيدية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الإجراءات تمت بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن هدف اللجنة الأساسي هو التسهيل والتخفيف عن المواطنين، شرط اكتمال كافة الأوراق المطلوبة، والتأكد من صحتها.

وأضاف أن المواطن يأتي في اليوم المخصص للمنطقة التابع لها، ثم يتوجه إلى مكتب الاستعلامات للتأكد من صحة الأوراق واكتمالها، ثم التوجه إلى شباك تحصيل الرسوم دون دفع أي غرامات، ثم يبدأ مرحلة مراجعة الملف لكل مواطن، ومطابقة بصمة المواطن مع الفيش الجنائي الموجود بحوزته، وتسليم الإجراءات إلى النيابة والمحكمة العسكرية بمطروح المتواجدة بمقر عمل اللجنة وبعد انتهاء من كافة الإجراءات المحكمة تقوم اللجنة الفنية بمراجعة النهائية للأوراق وتسجيل شهادة الإعفاء النهائي وتسليمها للمواطن.

من جانبه.. وجه العمدة خير الله رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، الشكر والتقدير للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على جهودهم غير المحدودة في دعم أبناء محافظة مطروح على وجه الخصوص، والمحافظات الحدودية بشكل عام.

وأوضح رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه فور إعلان القوات المسلحة عن موعد اللجنة التجنيدية تم إعلان كافة القبائل من الحمام شرقا حتي السلوم غربا حتى سيوة جنوبا بموعد ومكان انعقاد اللجنة لسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة من أجل إنهاء موقفهم التجنيدي.

وأشار إلى أن اللجنة التجنيدية تمثل فرحة كبيرة لأهالي وشباب مطروح، حيث إن إنهاء المواقف التجنيدية يؤكد اهتمام الدولة بأبنائها من مطروح، ويؤكد أن القوات المسلحة لا تنسى أبناءها.

ووجه بالنيابة عن أهالي مطروح الشكر والتقدير للدولة المصرية والقوات المسلحة وهيئة التنظيم والإدارة وإدارة التجنيد ومنطقة تجنيد وتعبئة الإسكندرية لتذليل العقبات أمام مواطني مطروح.

كما شدد العمدة إدريس أبو السويطية رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح السابق، أن هذه المبادرة تأتي لتخفيف العبء عن أهالي محافظة مطروح، ورفع عنهم مشقة التنقل بين المراكز والمحافظات لتسوية موقفهم التجنيدي وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بسبب صعوبة تنقل المواطنين بين المحافظات، خاصة وأن من بينهم كبار سن.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي تلبية لمطالب أهالي مطروح من جميع المراكز في محافظة مطروح وتعد إنجازا كبيرا وخدمة جليلة لأهالي مطروح، معربا عن خالص شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة علي سرعة الاستجابة لمطالب أهالي مطروح ومراكزها النائية.

وأكد أن القوات المسلحة دائما تؤكد اهتمامها بأهالي محافظة مطروح، مشيرا إلى أن أهالي مطروح يقدرون الدور الهام الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية أمن واستقرار الوطن.

كما أعرب خالد إدريس من شباب قبائل مطروح عن شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لجنة تجنيد لأبناء الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه ليس بغريب على القوات المسلحة على تقديم مثل هذه الخدمات لأبنائها من شباب مطروح.

وأوضح أن إعطاء شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمواطنين بالمجان يعد تقديرا من القوات المسلحة لأهمية أبناء الصحراء الغربية.

وشدد على أن جميع شباب مطروح يجددون العهد على دعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في كل ما تحتاجه في سبيل دعم الوطن وحماية أراضيه، موجها التحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم كثيرا بهموم ومشاكل أبناء الصحراء الغربية.

أما في حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.. فقد أشاد شيوخ قبائل الشلاتين بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة من خلال توفير كل أوجه الدعم لأبناء المدينة.

وأكد الشيخ علي أبال شيخ قبيلة اللبب أن القوات المسلحة تقوم بدور هام لتسهيل أوراق التجنيد لأبناء المنطقة، مشيدا بالعملية التنظيمية التي يتم إجراؤها، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف عن تنظيم لجنة تجنيدية لأهالي منطقة الشلاتين فحسب، بل من خلال التنظيم الجيد والمنضبط كما هو معهود عن القوات المسلحة، حيث الانضباط والمسؤولية في كل شيء.

وأوضح أنه فور تحديد موعد اللجنة التجنيدية، يقوم مكتب شؤون القبائل، بالتواصل مع كافة مشايخ قبائل الشلاتين، لإبلاغ المواطنين بموعد اللجنة التجنيدية وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة، وهو ما يحدث مما ينعكس بشكل إيجابي في إنهاء كافة المعاملات التجنيدية في وقت وجيز للغاية لا يتعدى الساعة الواحدة لأنباء الشلاتين داخل اللجنة التجنيدية.

من جانبه قال الشيخ محمد حسن قبيلة البشارية إحدى قبائل الشلاتين، إن جميع مشايخ الشلاتين على قلب راجل واحد خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، الذين يقدمون كل الدعم والخدمات لأهالي أبناء الشلاتين.

وأوضح الشيخ محمد حسن أن هناك إقبالا كبيرا من قبل شباب الشلاتين، على التوجه إلى اللجنة التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مما يؤكد على الثقة الكبيرة بين الشباب والمواطنين وبين القوات المسلحة.

وأعرب الشيخ محمد حسن عن شكره للقوات المسلحة، على تنظيم تلك اللجنة التجنيدية، والتي توفر على أبناء الشلاتين الوقت ومجهود السفر الكبير.

كما أوضح الشيخ سليمان محمد سليمان أحد مشايخ الشلاتين، أن اللجنة سهلت الكثير من الإجراءات على الشباب ، ولا يوجد أي معوقات أمامهم.

وبالتزامن من اللجنة التجنيدية في شلاتين، نظمت القوات المسلحة قافلة الطبية شاملة لتوقيع الكشف على المواطنين، وتوفير العلاج لهم بالمجان.

وأكد قائد القافلة الطبية الرائد طبيب أحمد نصر، أن القافلة تضم كافة التخصصات وعلى رأسها أقسام الباطنة وجراحة الأطفال وأمراض الجلدية والتناسلية والنساء والتوليد، فضلًا عن وحدات خاصة بمرضى العيون، والأنف وأذن والحنجرة.

وأشار إلى أنه في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة، واستجابة لمطالب أهالي الشلاتين فإن القافلة تضم أطباء بيطريين لتقديم المساعدة لأهالي المدينة الحدودية، خاصة وأن عدد كبير من المواطنين يقومون بتربية العديد من الماشية والأغنام، وهو ما يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وهذا يعد أحد أهداف القافلة وهو تحفيف العناء عن أهالي الشلاتين.

وأشار إلى أن دور القافلة لا يتوقف عند الكشف وصرف العلاج فقط، ولكن يتم متابعة الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحالات التي سيتم نقلها لتلقي العلاج في مستشفيات القوات المسلحة، بعد الحصول تصديق من إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

كما نظمت القوات المسلحة لجان تجنيدية في محافظتي جنوب وشمال سيناء، حيث أكد العميد وائل محمد ناجي مدير منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي أهمية كبيرة بكافة أبناء الوطن، خاصة من أبناء المحافظات الحدودية، من أجل التخفيف عنهم ورفع عبء ومشقة السفر، وذلك في إطار الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه القوات المسلحة لأبناء المحافظات الحدودية.

وأوضح - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها لعقد لجنة تجنيدية لخدمة أبناء محافظة شمال سيناء وبالفعل تم تنظيم اللجنة في الموعد المحدد، وذلك لإنهاء كافة المواقف التجنيدية لأبناء شمال سيناء، مشيرا إلى أنه تم أيضا تنظيم لجنة لأبناء محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 11 إلى 16 مارس الجاري، حيث تم إنهاء المواقف التجنيدية لـ 507 أشخاص من أبناء جنوب سيناء.

وشدد العميد وائل ناجي على أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بأبناء محافظة شمال سيناء، خاصة بعد نجاح كافة جهود الدولة بالقضاء على الإرهاب، وإطلاق مسيرة التنمية والازدهار في كافة ربوع الوطن ومنها شمال سيناء.

وأضاف أن تنظيم اللجنة التجنيدية في محافظة شمال سيناء للمرة الأولى منذ 10 سنوات، حيث كانت آخر لجنة تجنيدية تم انعقادها في عام 2013، مشيرا إلى انعقاد اللجنة يعد خير دليل على عودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء، مقدما التحية لكافة أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ومن أجل هذه اللحظة التي ينعم بها شعب مصر بالأمن والأمان.

وأشار إلى أنه فور وصول تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، تم التنسيق مع محافظة شمال سيناء بواسطة قسم تجنيد وتعبئة شمال سيناء التابع لمنطقة تجنيد الزقازيق والمتواجد بمدينة العريش، ومع رؤساء مجالس المدن والأحياء لإبلاغ المواطنين بموعد انعقاد اللجنة من أجل حصر الأعداد المطلوب إنهاء مواقفها التجنيدية على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن كافة إجراءات صدور شهادة المعاملة التجنيدية تتم بشكل مجاني، ولا يتكلف المواطن سوى تكلفة إصدار الشهادة فقط، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات لغير القادرين يتم إعفاءهم من رسوم إصدار الشهادة أيضا، مشددا على أن هدف اللجنة في المقام الأول هو خدمة المواطن المصري في شمال سيناء.

وشدد مدير منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق، على أن هناك اهتماما خاصا بذوي الهمم وكبار السن والحالات الخاصة من أجل التيسير عليهم وفقا لتوجيها القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، بالدعم الكامل لهم، مشيرا إلى أن اللجنة مجهزة بكافة المعدات مثل الكراسي المتحركة لخدمة ذوي الهمم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت ممكن.

ووجه العميد وائل ناجي الشكر لمحافظة شمال سيناء للدور الذي قامت به لتسهيل عمل اللجنة، من خلال تخصيص أماكن لتجميع المواطنين، وتنظيم انتقالهم إلى مقر اللجنة، مشيرا إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين في شمال سيناء على إنهاء المواقف التجنيدية.