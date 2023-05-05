شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: انتهاء المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسى زراعة 100 مليون شجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن قيام الوزارة بزراعة 1.3 مليون شجرة خلال المرحلة الأولى فى القليوبية والغربية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الإدارة المحلية، كما قامت الوزارة من خلال الادارة المركزية التشجير ومركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية وجهاز مشروعات التنمية الشاملة بزراعة 700 ألف شجرة فى بعض الغابات الشجرية والمناطق المحيطة بالمشاتل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأشار القصير، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، وذلك من خلال التوسع في التشجير نظرا لما له من فؤائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف "وزير الزراعة"، أن المبادرة تستهدف أيضا مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن ناحيته، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنه خلال ورشة العمل الإقليمية التى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" حول التخطيط لإدارة الغابات بمنطقة الشرق الادنى أشاد المشاركون في الورشة بجهود وزارة الزراعة في تنفيذ مبادرة " 100 مليون شجرة" مشيرا إلى أنه

يمكن الاستفادة منها لتكون استثماراً مفيداً يسهم في الحد من التغيرات المناخية، حيث إن المردود والآثار الإيجابية المتوقعة من تنفيذ المبادرة تسهم في تقليل تأثير الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مع المساهمة في انخفاض تاكل التربة وأيضا المحافظة علي التنوع البيولوجي من طيور وحشرات وحيوانات مما يؤدي لتحسين التنوع الحيوي لمناطق الزراعة وكذلك منع جريان المياه والمحافظة على التربة، وأضاف "عزوز" أنه تم زراعة انواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة والرحيقية.