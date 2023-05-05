شكرا لقرائتكم خبر عن جولات وافتتاحات وبرتوكولات تعاون.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 28 أبريل وحتى 5 مايو وكان على النحو الآتي:

1) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المركز الجامعي للتطوير المهنى بجامعة أسيوط، وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملاً لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذا مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة، مؤكدًا حرص الوزارة علي تأسيس مراكز التطوير المهني بكل جامعة مصرية.

2) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قسم جراحة العظام بوحداته التخصصية بمستشفى الإصابات التابعة لجامعة أسيوط، وأكد د. أيمن عاشور على أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية لجامعة أسيوط في في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وخاصة لأبناء صعيد مصر، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل ما يزيد على 46 ألف مُصاب سنويًا، ويتم إجراء نحو 13 ألف عملية جراحية سنويًا، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية المركزة للحالات الحرجة.

3) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجامعة أسيوط، وأضاف الوزير أن فرع الهيئة سيعمل على تقديم الدعم اللازم للباحثين في جامعات الصعيد، والعمل على الربط بين المُخرجات البحثية بالصناعة وتنمية المجتمع وتنمية البيئة المُحيطة، ودعم تحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وكذلك لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي بالأقاليم الجغرافية المختلفة.

4) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عدة بروتوكولات للتعاون بين جامعة أسيوط والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف إقليم وسط الصعيد، حيث وقعت جامعة أسيوط تحالفات مجتمعية (صناعية وزراعية)، شملت بروتوكول مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبروتوكول مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وأخر مع شركة الفيوم للسكر، كما وقعت جامعة أسيوط شراكات وتحالفات أكاديمية مع الجامعات المحيطة، شملت (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة الوادي الجديد، جامعة سفنكس الجديدة.

5) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع وافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي سيتم تنفيذه لأول مرة، بعد نهاية العام الدراسي القادم 2023/2024، كما وافق المجلس أيضًا على إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء التوجه إلى زيادة فترة التدريب الميداني في مدارس التعليم الأساسي؛ لتزويد الطلاب بالجدارات اللازم توافرها فيهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

6) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ندوة علمية حول عرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للوزارة والجامعة، ولفت الوزير إلى أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين، من أجل إحداث طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي، مشيرًا إلى ضرورة إبرام بروتوكولات للتعاون، تستهدف تأهيل الخريجين لتلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وإعداد الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إكسابهم مهارات تقنية وتكنولوجية، بالتعاون مع الجامعات والشركات المصرية.

7) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة أسيوط بعد تطويره، وتفقد الوزير مبنى المحلب الآلي الذي يُقام على مساحة قدرها 800 متر مربع، ويتضمن مباني إدارية ومعمل لتجميع وتعبئة اللبن يدويًا، ومساحة لحلب الحيوانات، كما سيتم زراعة الأرض المُلحقة بالمزرعة والبالغ مساحتها حوالي 4 أفدنة، وزراعتها بمحاصيل الأعلاف التي تُستخدم في تغذية الحيوان.

8) تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة أسيوط الأهلية، وأشار د. أيمن عاشور إلى الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية لتنفيذ حلم الجامعات الأهلية على أرض الواقع، مؤكدًا على متابعته المُستمرة من خلال الجولات التفقدية والميدانية للجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ للوقوف على جاهزيتها وانتظام العملية التعليمية بها، والاطلاع على احتياجاتها المُستقبلية، والاطمئنان على التزام الطلاب فى الدراسة.

9) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لجامعة سفنكس بأسيوط الجديدة، وتابع استعدادات الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، مؤكدًا على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي الحالي، وإعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بوقت كافٍ.

10) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا قنا"، وأشار الوزير إلى أن مراكز الإبداع الرقمية داخل الجامعات تعكس الدور المهم للجامعة والدولة في تشجيع الإبداع وريادة الأعمال بين أفراد المجتمع، مضيفًا أن تلك المراكز لديها إمكانات كبيرة تدعم وتساعد الطلاب والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة؛ ليصبحوا عناصر فاعلة ورئيسية من شأنها تحقيق التحول الرقمي في شتى قطاعات الصناعة.

11) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عدة بروتوكولات للتعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعات جنوب الصعيد والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف إقليم جنوب الصعيد، وأكد الوزير على أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولات للتعاون، تُساهم في تأهيل الخريجين لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإعداد الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إكسابهم مهارات تقنية وتكنولوجية بالتعاون مع الجامعات والشركات المصرية المختلفة.